Под Речицей женщина опрокинула на себя сковороду с маслом и погибла от ожогов

Новости Беларуси. 28 октября в агрогородке Солтаново Речицкого района пенсионерка опрокинула на себя сковороду с маслом.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, несчастный случай произошёл в одной из квартир деревянного жилого дома. 77-летняя женщина проживала одна. Во время приготовления пищи на газовой плите пенсионерка, предположительно, потеряла сознание.

Падая, пострадавшая опрокинула на себя сковороду с маслом, которое загорелось и подожгло одежду. Женщина получила смертельные ожоги. В тот же день в 15:30 пенсионерку пришёл навестить сын.

Мужчина увидел лежавшую на полу мать и горящую на ней одежду. Гражданин потушил пламя ведром воды.

Несколькими неделями ранее в Бобруйске на мужчину вылилось раскалённое масло.