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Под Речицей женщина опрокинула на себя сковороду с маслом и погибла от ожогов

29 октября 2019 13:20
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Новости Беларуси. 28 октября в агрогородке Солтаново Речицкого района пенсионерка опрокинула на себя сковороду с маслом. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, несчастный случай произошёл в одной из квартир деревянного жилого дома. 77-летняя женщина проживала одна. Во время приготовления пищи на газовой плите пенсионерка, предположительно, потеряла сознание. 

Падая, пострадавшая опрокинула на себя сковороду с маслом, которое загорелось и подожгло одежду. Женщина получила смертельные ожоги. В тот же день в 15:30 пенсионерку пришёл навестить сын. 

Мужчина увидел лежавшую на полу мать и горящую на ней одежду. Гражданин потушил пламя ведром воды. 

Несколькими неделями ранее в Бобруйске на мужчину вылилось раскалённое масло. 

Он был госпитализирован – подробности здесь

# Несчастный случай # происшествия

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