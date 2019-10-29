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На Бали ищут туриста из Беларуси. Он мог сорваться со скалы, делая селфи

29 октября 2019 10:20
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Белорусского туриста ищут на Бали – мужчина мог сорваться со скалы. 

Как сообщает издание antaranews.com, ссылаясь на местную полицию, турист из Беларуси делал селфи, потерял равновесие и упал со скалы.  

Происшествие случилось вечером 27 октября. Полиция получила информацию о том, что иностранец упал со скалы. На месте были найдены паспорт белоруса и арендованный автомобиль.  

Уточняется, что на утес мужчина приехал один.  

Туриста ищут. В первый день поисков работам мешала труднопроходимая местность и плохая видимость, поэтому операция была продолжена на следующий день.  

Глава Балийского поисково-спасательного управления отметил, что мужчину пока не нашли, возможно, его тело унесло течение. Поиски продолжаются.  

# Гибель туристов # происшествия

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