На Бали ищут туриста из Беларуси. Он мог сорваться со скалы, делая селфи

Белорусского туриста ищут на Бали – мужчина мог сорваться со скалы.

Как сообщает издание antaranews.com, ссылаясь на местную полицию, турист из Беларуси делал селфи, потерял равновесие и упал со скалы.

Происшествие случилось вечером 27 октября. Полиция получила информацию о том, что иностранец упал со скалы. На месте были найдены паспорт белоруса и арендованный автомобиль.

Уточняется, что на утес мужчина приехал один.

Туриста ищут. В первый день поисков работам мешала труднопроходимая местность и плохая видимость, поэтому операция была продолжена на следующий день.

Глава Балийского поисково-спасательного управления отметил, что мужчину пока не нашли, возможно, его тело унесло течение. Поиски продолжаются.