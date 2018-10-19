В Гродно разыскивается скрывшийся после наезда на ребёнка водитель

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ребёнок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда перед ним проехала машина тёмного цвета. После случившегося автомобиль продолжил движение в сторону улицы Болдина.

Новости Беларуси. 18 октября около восьми утра возле дома № 23 по улице Калиновского автомобиль проехал по ноге мальчика.

Пострадавшему предстоит амбулаторное лечение.

ГАИ просит очевидцев и тех, кто обладает информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по телефонам (80152) 79-75-45 либо 79-75-05.

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