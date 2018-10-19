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В Гродно разыскивается скрывшийся после наезда на ребёнка водитель

19 октября 2018 08:11
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Новости Беларуси. 18 октября около восьми утра возле дома № 23 по улице Калиновского автомобиль проехал по ноге мальчика.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ребёнок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда перед ним проехала машина тёмного цвета. После случившегося автомобиль продолжил движение в сторону улицы Болдина.  

В Гродно разыскивается скрывшийся после наезда на ребёнка водитель-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Пострадавшему предстоит амбулаторное лечение.  

ГАИ просит очевидцев и тех, кто обладает информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по телефонам (80152) 79-75-45 либо 79-75-05.  

Летом 2018 года в Витебске маршрутка наехала на пенсионерку. 

Женщина вышла из этого микроавтобуса, но споткнулась и упала под колесо (здесь подробнее).  

# Авария в Гродно # происшествия

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