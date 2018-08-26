В Витебске маршрутка наехала на вышедшую из неё 75-летнюю женщину

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Volkswagen Crafter находился 57-летний водитель, который ехал по маршруту № 56.

Новости Беларуси. Днём 25 августа в Витебске пенсионерка попала под колесо маршрутного такси.

Начиная движение от остановочного пункта «СШ 45», Volkswagen наехал на 75-летнюю женщину. Перед инцидентом гражданка вышла из этой маршрутки, но потеряла равновесие и упала под заднее правое колесо микроавтобуса.

Пострадавшую доставили в медучреждение.

Проводится проверка.

На неделе в Витебске микроавтобус сбил 23-летнего пешехода в наушниках.