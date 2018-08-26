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В Витебске маршрутка наехала на вышедшую из неё 75-летнюю женщину

26 августа 2018 10:08
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Новости Беларуси. Днём 25 августа в Витебске пенсионерка попала под колесо маршрутного такси.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Volkswagen Crafter находился 57-летний водитель, который ехал по маршруту № 56.  

В Витебске маршрутка наехала на вышедшую из неё 75-летнюю женщину-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Начиная движение от остановочного пункта «СШ 45», Volkswagen наехал на 75-летнюю женщину. Перед инцидентом гражданка вышла из этой маршрутки, но потеряла равновесие и упала под заднее правое колесо микроавтобуса.  

Пострадавшую доставили в медучреждение.  

Проводится проверка.  

На неделе в Витебске микроавтобус сбил 23-летнего пешехода в наушниках. 

Молодой человек переходил дорогу на красный свет – подробности здесь.  

# Авария в Витебске # происшествия

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