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Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка

26 ноября 2019 15:52
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Новости Беларуси. Девять человек пострадали в ДТП на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка-1

Авария произошла утром 26 ноября. Водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу Р28 и врезался в микроавтобус Mercedes с пятнадцатью пассажирами. Семеро обратились в больницу за медицинской помощью, два человека получили тяжелые телесные повреждения. Все обстоятельства выясняются.

В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек

Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка-4

Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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