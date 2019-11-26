Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка

Новости Беларуси. Девять человек пострадали в ДТП на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла утром 26 ноября. Водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу Р28 и врезался в микроавтобус Mercedes с пятнадцатью пассажирами. Семеро обратились в больницу за медицинской помощью, два человека получили тяжелые телесные повреждения. Все обстоятельства выясняются.

В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек