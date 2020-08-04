В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина

Новости Беларуси. Авария с пострадавшими произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около полудня Hyundai двигался со стороны проспекта Газеты Правда и при повороте налево не уступил дорогу Mazda. В результате удара помощь потребовалась женщине-пассажиру встречного авто. Она в больнице.