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В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина

04 августа 2020 16:14
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Новости Беларуси. Авария с пострадавшими произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина-1

Около полудня Hyundai двигался со стороны проспекта Газеты Правда и при повороте налево не уступил дорогу Mazda. В результате удара помощь потребовалась женщине-пассажиру встречного авто. Она в больнице.

В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина-4

А ближе к вечеру на Кижеватова водитель маршрутки врезался в грузовик. Вероятная причина – несоблюдение дистанции. Одна пассажирка оказалась в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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