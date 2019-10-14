В Гродно при пожаре в квартире погиб мужчина

Новости Беларуси. В Гродно во время пожара в квартире по улице Дзержинского погиб мужчина, его гость госпитализирован.

По информации Гродненского ОУМЧС, 13 октября в 20:55 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия повреждено имущество квартиры.

Сотрудники МЧС спасли гостя – 36-летнего мужчину. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. 43-летнего хозяина спасатели вынесли на свежий воздух и передали медикам, которые констатировали его смерть. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.