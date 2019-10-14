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В Глубокском районе парень поджёг дом коктейлем Молотова

14 октября 2019 07:26
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Новости Беларуси. Ночью 10 октября в Глубокском районе молодой человек поджёг дом односельчанина коктейлем Молотова. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 22-летний житель деревни Станули из-за давнего конфликта пришёл к дому своего 54-летнего обидчика. С собой юноша взял две бутылки с бензином, обёрнутые тряпками. 

Одну из бутылок парень поджёг и бросил в дом односельчанина. Возникший пожар практически полностью уничтожил строение. Ущерб оценивается в 25 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. 

Несколько месяцев назад в Речицком районе женщина подожгла дом односельчанки, с которой враждовала. 

Потерпевшую спас кот – подробности здесь

# Покушение # происшествия

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