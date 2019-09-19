В Бобруйске пенсионер пострадал из-за курения в постели

Новости Беларуси. В Бобруйске был госпитализирован пенсионер, который пострадал при пожаре.

По информации Могилевского ОУМЧС, в три часа ночи 19 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в одной из квартир по ул. К. Маркса. Во время пожара пострадал 64-летний мужчина. Он был госпитализирован в нетрезвом виде с предварительным диагнозом «термический ожог голени».

В результате пожара в квартире повреждены постельные принадлежности. Основная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения пенсионера.