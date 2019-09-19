Прямой эфир

В Бобруйске пенсионер пострадал из-за курения в постели

19 сентября 2019 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бобруйске был госпитализирован пенсионер, который пострадал при пожаре.

По информации Могилевского ОУМЧС, в три часа ночи 19 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в одной из квартир по ул. К. Маркса. Во время пожара пострадал 64-летний мужчина. Он был госпитализирован в нетрезвом виде с предварительным диагнозом «термический ожог голени».

В результате пожара в квартире повреждены постельные принадлежности. Основная версия возникновения пожара неосторожное обращение с огнем во время курения пенсионера. 

Недавно в Жлобине горела квартира на третьем этаже. Сотрудникам МЧС удалось спасти пенсионерку и ее сына (читать далее). 

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина покупал топливо по реквизитам карт иностранцев
19 сентября 2019 07:52

В Минске мужчина покупал топливо по реквизитам карт иностранцев

Воровали велосипеды по всей Беларуси, хотели открыть прокат. В Витебске задержали серийных воров
19 сентября 2019 06:19

Воровали велосипеды по всей Беларуси, хотели открыть прокат. В Витебске задержали серийных воров

В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку
18 сентября 2019 18:50

В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку