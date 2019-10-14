На пожаре в Бобруйске один человек погиб, ещё двое – спасены

Новости Беларуси. 14 октября около двух часов ночи произошёл пожар в квартире по улице Минской в Бобруйске.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погиб 50-летний хозяин квартиры. Мужчина проживал с сожительницей. Спасены 29-летняя дочь женщины, а также 28-летний муж девушки.

Пламенем уничтожены вещи в комнате, закопчены стены и имущество в квартире. Выясняется причина пожара.

Месяцем ранее в Петриковском районе произошёл пожар в одном из гаражей деревни Колки.