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На пожаре в Бобруйске один человек погиб, ещё двое – спасены

14 октября 2019 07:38
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Новости Беларуси. 14 октября около двух часов ночи произошёл пожар в квартире по улице Минской в Бобруйске.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погиб 50-летний хозяин квартиры. Мужчина проживал с сожительницей. Спасены 29-летняя дочь женщины, а также 28-летний муж девушки.

Пламенем уничтожены вещи в комнате, закопчены стены и имущество в квартире. Выясняется причина пожара.

Месяцем ранее в Петриковском районе произошёл пожар в одном из гаражей деревни Колки.

Владелец строения пытался самостоятельно потушить огонь – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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