Женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна многоэтажки в Минске
Новости Беларуси. Вечером 25 декабря на пульт МЧС поступило сообщение о загорании в квартире, расположенной на проспекте Пушкина в Минске. Горела квартира, расположенная на седьмом этаже.
Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
На момент прибытия спасателей открытым пламенем горел балкон на 7-м этаже жилого дома. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена женщина, лежащая на земле. Работниками МЧС она была передана бригаде скорой медицинской помощи, после с сочетанными травмами, отравлением продуктами горения и ожогами различной степени пострадавшая была госпитализирована в больницу.
До прибытия спасателей два человека – 36-летний мужчина, предположительно, из горящей квартиры и 53-летняя женщина из соседней квартиры – самостоятельно покинули свои жилища. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» они госпитализированы.
Из квартир, расположенных на верхних этажах дома, эвакуированы 9 человек. Что стало причиной пожара, предстоит установить.
В начале сентября в Минске произошел пожар в трехкомнатной квартире по улице Горецкого. Трое детей, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна многоэтажки. Пожарным машинам затруднили подъезд к дому автомобили, припаркованные возле него (подробнее).