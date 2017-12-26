Женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна многоэтажки в Минске

Новости Беларуси. Вечером 25 декабря на пульт МЧС поступило сообщение о загорании в квартире, расположенной на проспекте Пушкина в Минске. Горела квартира, расположенная на седьмом этаже.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

На момент прибытия спасателей открытым пламенем горел балкон на 7-м этаже жилого дома. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена женщина, лежащая на земле. Работниками МЧС она была передана бригаде скорой медицинской помощи, после с сочетанными травмами, отравлением продуктами горения и ожогами различной степени пострадавшая была госпитализирована в больницу.