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Фейерверк попал в лицо 33-летней минчанке в новогоднюю ночь

02 января 2018 07:13
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Новости Беларуси. Жительница Минска пострадала от запущенного фейерверка в новогоднюю ночь.

По информации МЧС, утром 1 января 33-летняя женщина обратилась в больницу. В новогоднюю ночь ей в лицо попал фейерверк, который запустили соседи. Медики диагностировали у пострадавшей «ушибленную рану верхней губы».

Женщине оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

Накануне Нового года сотрудники МЧС отметили, что зачастую люди получают травмы от использования не из-за некачественного изделия, а из-за неумения правильно пользоваться им.

Правила безопасного использования пиротехники – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай

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