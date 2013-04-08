В Дамаске взорвался заминированный автомобиль. 15 человек погибли, в том числе дети, около 50 ранены

Новости Сирии. Теракт на оживленной улице Дамаска унес жизни 15 человек, около полусотни жителей пострадали. В центре сирийской столицы неподалеку от Центробанка и одной из школ взорвался заминированный автомобиль. Известно, что среди погибших есть дети.

По словам очевидцев, раненые «буквально повсюду». Карет скорой помощи не хватает, поэтому раненых развозят по больницам на такси и попутных машинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, сразу после взрыва на месте происшествия началась ожесточенная перестрелка, причем кто в кого и откуда стреляет пока неясно.

8 апреля Центробанк Сирии должен был выступить с заявлением о принятии экстренных мер для укрепления курса сирийского фунта, который стремительно падал в последние месяцы.