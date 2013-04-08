Борис Батура: В Минской области высокая вероятность подтопления сохраняется в 4 районах

Новости Беларуси. О развитии паводковой ситуации в Минской области доложил 8 апреля на рабочей встрече у президента председатель Миноблисполкома. Как отметил Борис Батура, подтопления ожидаются в 4 районах: Борисовском, Молодечненском, Пуховичском и Столбцовском. Однако, благодаря проведенным работам по обустройству противопаводковых сооружений, чрезвычайных ситуаций не прогнозируют.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Глава государства обратил внимание, чтобы там, где это возможно, предприняты были меры под подтопление талыми водами. И здесь надо максимально оградить дома, усадьбы нашего населения от того, чтобы больше выполнить работ по предотвращению подтоплений, а уже не наоборот, к принятию каких-то экстренных чрезвычайных мер после того, как это произошло.

Кроме того, главе государства была доложена ситуация по реконструкции дороги Минск – Слуцк – Микашевичи, предложены три варианта проведения реконструкции этой дороги. Президент поддержал наш вариант об устройстве параллельного полотна с последующим доведением первой трассы до уровня первой категории.

Президенту также доложили о реализации ряда инвест-проектов. В центре внимания были и вопросы проведения в сжатые сроки посевной кампании. Борис Батура заверил, что Минская область к этому готова и при первой возможности в регионе начнутся полевые работы.

Отдельно глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка в населенных пунктах. Он потребовал, чтобы этим процессом были охвачены не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.