Матери убитой в Лунинце 8-месячной девочки и её знакомому предъявили обвинение

Новости Беларуси. Мать убитой в Лунинце девочки-младенца и знакомый женщины заключены под стражу.

По информации УСК по Брестской области, 25-летней женщине и 47-летнему мужчине предъявлено обвинение. Действия каждого квалифицированы по статье «Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц».

Продолжается расследование уголовного дела.

К матери девочки и к знакомому женщины применена мера пресечения – заключение под стражу. Второго ноября их переведут в СИЗО Бреста.

При задержании в крови женщины содержание этилового спирта составляло 1,6 промилле, а у мужчины – 1,2 промилле.

В семье погибшей девочки воспитывались еще двое сыновей. Мальчики сейчас находятся вместе с отцом.