В Минске мужчина сделал 27 закладок с психотропом

Новости Беларуси. Житель Минска сделал в городе 27 закладок с психотропом.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 32-летнего мужчину задержали двадцать восьмого октября при попытке осуществить закладку вещества по Сморговскому тракту.

У задержанного был обнаружен пакет, в котором было белое порошкообразное вещество массой около трех грамм. Мужчина во время задержания попытался выбросить сверток.

Правоохранители обнаружили еще 27 закладок в районе улицы Щедрина – Сморговского тракта. Из них 20 пакетов были объемом около трех грамм, а 7 – около пяти грамм.

По результатам экспертизы стало известно, что обнаруженное вещество содержит в составе особо опасный психотроп – мефедрон.

По месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, изолента, магниты и электронные весы. Установлено, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств, находившийся в России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

На неделе велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине.