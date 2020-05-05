В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги

Новости Беларуси. В Гродно двое мужчин напали на женщину с целью вернуть свои деньги.

Как сообщает МВД Беларуси, днём 24 апреля подозреваемые схватили 48-летнюю местную жительницу, затолкали её в автомобиль и вывезли за город. Там нападавшие избили потерпевшую, требуя вернуть долги.

Когда женщина написала расписку о возврате денег, гражданку вернули в город и высадили возле автозаправки. О произошедшем стало известно милиционерам. 45-летний и 59-летний жители Гродненского района были задержаны по горячим следам.