Молодой человек ограбил жительницу Борисова возле кладбища

Новости Беларуси. В деревне Углы Борисовского района женщину ограбили возле кладбища.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 56-летняя борисовчанка убирала прилегающую к кладбищу территорию. Закончив работу, женщина пошла домой. В какой-то момент к ней подбежал незнакомец, выхватил сумку, а затем скрылся.

Потерпевшая последовала за мужчиной и нашла свою сумку. Проверив содержимое, жительница Борисова не увидела там кошелёк с деньгами и проездной билет. Женщина растерялась и не обратилась в милицию.