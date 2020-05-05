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В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

05 мая 2020 14:08
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Новости Беларуси. 5 мая около 12 часов дня в Петриковском районе произошёл смертельный наезд на велосипедиста. 

Как сообщает Следственный комитет, 57-летний минчанин за рулём Volkswagen Crafter двигался по дороге Мозырь – Петриков. В какой-то момент микроавтобус сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. 65-летний житель Петрикова погиб на месте. 

Место происшествия осматривается, опрашиваются очевидцы. Если у вас на записях видеорегистратора есть данное ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8029) 165-06-09, (802350) 5-45-38. 

В предыдущем месяце в Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot.

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# Авария в Гомельской области # происшествия

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