В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

Новости Беларуси. 5 мая около 12 часов дня в Петриковском районе произошёл смертельный наезд на велосипедиста.

Как сообщает Следственный комитет, 57-летний минчанин за рулём Volkswagen Crafter двигался по дороге Мозырь – Петриков. В какой-то момент микроавтобус сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. 65-летний житель Петрикова погиб на месте.

Место происшествия осматривается, опрашиваются очевидцы. Если у вас на записях видеорегистратора есть данное ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8029) 165-06-09, (802350) 5-45-38.

В предыдущем месяце в Сенно велосипедист попал под колёса Peugeot.