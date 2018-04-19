В Могилёве 37-летняя начальница склада погибла на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели женщины на рабочем месте в Могилеве.

По информации УСК по Могилевской области, 16 апреля днем на территории склада древесины «Кроноспан ОСБ» во время проведения погрузочно-разгрузочных работ водитель, двигаясь передним ходом по проезду, не заметил человека.

В результате наезда 37-летняя женщина – начальница склада – скончалась на месте из-за полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый – 32-летний водитель транспортного средства.

По уголовному делу проводятся следственные действия – допрашиваются очевидцы, изучается документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, которые характеризуют личность подозреваемого.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.