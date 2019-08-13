В Гродно на шиномонтаже был обнаружен револьвер времён ВОВ

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколько десятилетий на территории шиномонтажа стоял строительный вагончик. Недавно сотрудники автосервиса захотели расширить территорию, убрав ненужное строение.

Когда вагончик был снесён, под ним обнаружился старый револьвер и патроны к нему. О находке были поставлены в известность сотрудники милиции.

Оружие и патроны изъяты. Будут проведены экспертизы. Предстоит выяснить, можно ли стрелять из револьвера, как он был изготовлен, а также подходят ли к нему найденные патроны. Предполагается, что оружие лежало в земле со времён ВОВ.

Летом 2019 года житель Светлогорского района выкопал винтовку времён ВОВ.