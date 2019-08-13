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В Гродно на шиномонтаже был обнаружен револьвер времён ВОВ

13 августа 2019 11:03
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Новости Беларуси. 12 августа в Гродно на территории шиномонтажа был обнаружен старый револьвер.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколько десятилетий на территории шиномонтажа стоял строительный вагончик. Недавно сотрудники автосервиса захотели расширить территорию, убрав ненужное строение.

В Гродно на шиномонтаже был обнаружен револьвер времён ВОВ-1

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

Когда вагончик был снесён, под ним обнаружился старый револьвер и патроны к нему. О находке были поставлены в известность сотрудники милиции.

Оружие и патроны изъяты. Будут проведены экспертизы. Предстоит выяснить, можно ли стрелять из револьвера, как он был изготовлен, а также подходят ли к нему найденные патроны. Предполагается, что оружие лежало в земле со времён ВОВ.

Летом 2019 года житель Светлогорского района выкопал винтовку времён ВОВ.

Мужчина начал пилить оружие бензорезом, и оно в него выстрелило (здесь подробнее).

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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