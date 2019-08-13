Прямой эфир

В Калинковичском районе мальчик нашёл патрон и ударил по нему молотком

13 августа 2019 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 августа в Калинковичском районе 9-летний житель деревни Александровка ударил молотком по патрону, вызвав разрыв снаряда.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мальчик играл в деревне рядом с неэксплуатируемым зданием. В какой-то момент ребёнок нашёл строительный патрон и положил его в карман.

Когда несовершеннолетний вернулся домой, его отец был во дворе и ремонтировал велосипед. Когда мужчина повернулся к сыну спиной, мальчик взял молоток и несколько раз ударил им по патрону. Разорвавшийся снаряд причинил ребёнку травму.

В полседьмого вечера пострадавший был доставлен в больницу с рваной раной пальца правой кисти. Пациенту была оказана помощь, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

В июле текущего года в Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке.

Ребёнок сунул палец в тренажёр – здесь подробности.

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Ходила в магазин. В Гомеле у женщины похитили карликовую таксу
13 августа 2019 08:46

Ходила в магазин. В Гомеле у женщины похитили карликовую таксу

В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена
13 августа 2019 07:51

В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор
13 августа 2019 07:07

В Витебском районе буксируемый Rover врезался в бетонный забор