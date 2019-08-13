Столкновение Volkswagen с машиной Департамента охраны МВД попало на видео

Новости Беларуси. 12 августа около одиннадцати вечера в Осиповичах Volkswagen врезался в служебную машину Департамента охраны МВД. Авария попала на видео.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 54-летний житель Постав ехал за рулём Volkswagen и не уступил двигавшемуся по главной дороге с включёнными проблесковыми маячками синего цвета милицейскому автомобилю.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил милиционер-водитель, он был госпитализирован. Водитель и два пассажира Volkswagen серьёзно не пострадали. Оба водителя прошли медосвидетельствование, они были трезвы.

Начат административный процесс в отношении водителя Volkswagen. Ранее мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.

Выясняются причины и условия ДТП. Отмечается, что служебная машина направлялась на сработку охранной сигнализации.

На прошлой неделе в Ивацевичах в ДТП попал автомобиль скорой помощи.