Брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул. Мужчина не умел плавать

Новости Беларуси. 9 августа около шести утра неподалёку от деревни Каменица-Жировецкая утонул мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию ОСВОД, 34-летний брестчанин отдыхал вместе с компанией знакомых на берегу водоёма в районе дачных массивов.

В какой-то момент нетрезвый мужчина захотел на спор переплыть водоём и утонул. В дальнейшем стало известно, что гражданин не умел плавать. Тело погибшего доставали из воды водолазы МЧС.

В июле 2019 года в России дважды за день тонул вахтовик из Беларуси.