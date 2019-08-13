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Брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул. Мужчина не умел плавать

13 августа 2019 10:15
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Новости Беларуси. 9 августа около шести утра неподалёку от деревни Каменица-Жировецкая утонул мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию ОСВОД, 34-летний брестчанин отдыхал вместе с компанией знакомых на берегу водоёма в районе дачных массивов.

В какой-то момент нетрезвый мужчина захотел на спор переплыть водоём и утонул. В дальнейшем стало известно, что гражданин не умел плавать. Тело погибшего доставали из воды водолазы МЧС.

В июле 2019 года в России дважды за день тонул вахтовик из Беларуси.

Во второй раз мужчину не спасли – здесь подробнее.

# Утопления # происшествия

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