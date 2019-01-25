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В Гродно на пешеходном переходе BMW наехал на ребёнка

25 января 2019 10:22
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Новости Беларуси. 25 января около девяти часов утра в Гродно на пешеходном переходе под колёса машины попал ребёнок.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель BMW двигался со стороны улицы Горького. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов на улице Калиновского произошёл наезд на несовершеннолетнего.  

Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в медучреждение.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Зимой 2019 года под Новополоцком пострадал 16-летний пешеход. 

Подросток вышел на дорогу из-за автобуса – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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