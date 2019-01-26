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В Гродно мужчина получил ожоги при тушении своего Opel

26 января 2019 08:08
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Новости Беларуси. 25 января в половине одиннадцатого утра произошёл пожар в одном из гаражей Лиды.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём были повреждены стены и имущество в гараже, а также автомобиль Opel Astra 2006 года выпуска.  

С пожаром самостоятельно справился владелец гаража и машины. Во время тушения мужчина получил ожоги обеих кистей рук, передней поверхности бедер 2-3 степени (3% тела). Пострадавший доставлен в медучреждение.  

Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в блоке розжига передней правой фары.  

Зимой 2019 года в Гродно из-за сигареты загорелся гараж. 

В огне пострадал один человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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