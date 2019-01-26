В Гродно мужчина получил ожоги при тушении своего Opel

Новости Беларуси. 25 января в половине одиннадцатого утра произошёл пожар в одном из гаражей Лиды.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём были повреждены стены и имущество в гараже, а также автомобиль Opel Astra 2006 года выпуска.

С пожаром самостоятельно справился владелец гаража и машины. Во время тушения мужчина получил ожоги обеих кистей рук, передней поверхности бедер 2-3 степени (3% тела). Пострадавший доставлен в медучреждение.

Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в блоке розжига передней правой фары.

Зимой 2019 года в Гродно из-за сигареты загорелся гараж.