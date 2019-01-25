Форсаж в Прилуках: 26-летний водитель автомобиля пытался скрыться от ГАИ

Новости Беларуси. 26-летнего водителя легковушки после погони задержали инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 26-летнего водителя легковушки после погони задержали инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодой человек пошел на обгон на пешеходном переходе, а после сигнала правоохранителей об остановке попытался скрыться в Прилуках. Он двигался по пешеходным дорожкам, столкнулся с другим автомобилем и, по словам очевидцев, едва не сбил ребенка.
Остановили опасную гонку сугробы: преодолеть их нарушитель не смог. Удостоверения водителя, страховки и техосмотра у лихача не было. В отношении мужчины составлено 10 административных протоколов.