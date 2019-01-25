«Жизни ничего не угрожает». Врач о состоянии 9-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе машина сбила 9-летнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок госпитализирован.

Инцидент произошел утром 25 января. Водитель легковушки не успел затормозить. По его словам, он поздно заметил ребенка. Известно, что в момент ДТП мужчина был трезв. После столкновения ребенок упал на асфальт. Бригада врачей скорой помощи доставила его в больницу.

Олег Мелевич, врач Гродненской областной детской клинической больницы:

Ребенок находится в отделении травмотологии в общей палате. Состояние его средней степени тяжести. Жизни ничего не угрожает. Мы диагностировали перелом локтевого отростка. Также у него диагностирован ушиб левой половины таза и ссадины.

Врачи уверяют, что жизни ребенка ничего не угрожает. В ближайшее время его выпишут. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.