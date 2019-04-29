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В Гродно мужчина месяцами оголялся перед понравившейся девушкой

29 апреля 2019 10:20
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина хотел понравиться женщине посредством эксгибиционизма.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя местная жительница обратилась в милицию с заявлением, что несколько месяцев один и тот же человек в одном и том же месте периодически показывает ей свой половой орган.  

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 34-летний гродненчанин. Мужчина пояснил, что девушка ему очень понравилась, поэтому он так поступал.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Осенью 2018 года в Гродно был задержан серийный эксгибиционист.  

О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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