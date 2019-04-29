В аварии под Солигорском пострадали водитель-бесправник и несовершеннолетние

Новости Беларуси. Днём 27 апреля возле деревни Стародворцы Солигорского района в ДТП попали молодой водитель и несовершеннолетние.

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 20-летний житель Солигорска на Volvo S90 двигался по трассе Р-23. На 130 км дороги машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

В аварии пострадали водитель и пассажиры 15, 16 и 17 лет. Все они были доставлены в медучреждение.

Отмечается, что водитель никогда не получал водительские права, компания ехала, не пристегнувшись ремнями безопасности, а на машине были зимние шины.

Весной 2019 года в Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus.