В Гродно мальчик от скуки поцарапал мелками семь автомобилей

Новости Беларуси. В Гродно несовершеннолетний поцарапал семь машин.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, 24 февраля житель микрорайона Девятовка заметил на своём автомобиле царапины и сообщил в милицию. Прибывшие правоохранители обнаружили ещё шесть машин с аналогичными повреждениями.

На шести автомобилях неизвестный нарисовал цифры 2 и 10. Ещё на одном было написано нецензурное слово.

После опроса жильцов близлежащих домов стало известно, что к инциденту могут иметь отношение двое детей. Одного из них вызвали на беседу.

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Одного из несовершеннолетних вызвали на беседу вместе с мамой. Женщина сама расспросила ребенка, после чего он признался в содеянном.

Мальчик рассказал, что ему было скучно. Несовершеннолетний взял мелки, но не захотел рисовать на асфальте, следуя примеру сестры. Вместо этого ребёнок использовал автомобили в качестве холста.

Зимой прошлого года в Гродно неизвестные прокололи колёса машин.