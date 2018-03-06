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В Гродно мальчик от скуки поцарапал мелками семь автомобилей

06 марта 2018 14:23
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Новости Беларуси. В Гродно несовершеннолетний поцарапал семь машин.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, 24 февраля житель микрорайона Девятовка заметил на своём автомобиле царапины и сообщил в милицию. Прибывшие правоохранители обнаружили ещё шесть машин с аналогичными повреждениями.  

На шести автомобилях неизвестный нарисовал цифры 2 и 10. Ещё на одном было написано нецензурное слово.  

После опроса жильцов близлежащих домов стало известно, что к инциденту могут иметь отношение двое детей. Одного из них вызвали на беседу.  

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:  
Одного из несовершеннолетних вызвали на беседу вместе с мамой. Женщина сама расспросила ребенка, после чего он признался в содеянном.  

Мальчик рассказал, что ему было скучно. Несовершеннолетний взял мелки, но не захотел рисовать на асфальте, следуя примеру сестры. Вместо этого ребёнок использовал автомобили в качестве холста.  

Зимой прошлого года в Гродно неизвестные прокололи колёса машин.  

За ночь были повреждены более 10 автомобилей – подробности здесь.  

# происшествия # Хулиганство # Максим Базыленко

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