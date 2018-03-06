В Минске двое влюблённых угнали автомобиль случайного знакомого

Новости Беларуси. В Минске двое влюблённых угнали чужой автомобиль. Теперь молодой паре может грозить лишение свободы до 7 лет.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, вечером 23 февраля 22-летний парень и 19-летняя девушка познакомились в магазине с владельцем Ford. Молодого человека позвали в гости, где было ещё несколько человек.
После употребления алкогольных напитков пара позаимствовала ключи от машины, не сказав об этом хозяину Ford. Первым делом фигуранты поехали на заправку, затем на закрытую тренировочную площадку. Закончилась поездка столкновением с мусорными баками. После этого подозреваемые вызвали такси с телефона, который принадлежал владельцу автомобиля, и поехали домой.