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В Минске двое влюблённых угнали автомобиль случайного знакомого

06 марта 2018 12:17
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Новости Беларуси. В Минске двое влюблённых угнали чужой автомобиль. Теперь молодой паре может грозить лишение свободы до 7 лет.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, вечером 23 февраля 22-летний парень и 19-летняя девушка познакомились в магазине с владельцем Ford. Молодого человека позвали в гости, где было ещё несколько человек.  

После употребления алкогольных напитков пара позаимствовала ключи от машины, не сказав об этом хозяину Ford. Первым делом фигуранты поехали на заправку, затем на закрытую тренировочную площадку. Закончилась поездка столкновением с мусорными баками. После этого подозреваемые вызвали такси с телефона, который принадлежал владельцу автомобиля, и поехали домой.  

В Минске двое влюблённых угнали автомобиль случайного знакомого-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Утром хозяин Ford не обнаружил свою машину, но через некоторое время с ним связались сотрудники ГАИ. Мужчине сообщили об обнаружении разбитого Ford.  

Сначала владелец автомобиля говорил, что это он был за рулём. Правоохранители сообщили, что в этом случае он будет привлечён к административной ответственности по двум статьям. Через несколько дней потерпевший написал заявление в милицию.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить ограничение свободы от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.  

Осенью прошлого года в Гродно 15-летний подросток угнал два автомобиля. 

О произошедшем школьник рассказал в соцсетях – подробнее здесь.  

# происшествия # Хулиганство

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