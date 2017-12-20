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Повреждены более 10 авто: в спальном районе Гродно неизвестные ночью прокалывали колеса

20 декабря 2017 15:41
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Новости Беларуси. В Гродно хулиганы повредили более 10 автомобилей за ночь.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, в спальном районе Девятовка хулиганы пробили колеса более чем у 10 автомобилей. Об этом сообщили владельцы транспортных средств.

У некоторых  машин оказались пробиты колеса, у других – повреждены стекла и кузов.

Как сообщил один из местных жителей сайту АвтоГродно, злоумышленники выбирали машины хаотично, наносили повреждения не всем автомобилям.

Местный житель:
В соседнем дворе по улице Тавлая пострадало еще больше автомобилей. Около 10. По такому же сценарию: были пробиты все 4 колеса чем-то тонким, похожим на шило. Кому это надо? Все стоят без нарушений и никому не мешают.

Повреждены более 10 авто: в спальном районе Гродно неизвестные ночью прокалывали колеса -1

Фото: autogrodno.by

Правоохранители ищут причастных к инциденту. Правоохранители ищут свидетелей происшествия. Всю информацию можно сообщить по телефону 102.

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Ущерб оценен в 4400 белорусских рублей – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство

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