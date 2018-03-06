В Минске мужчину приговорили к 18 годам колонии за жестокое убийство отца

Новости Беларуси. 5 марта судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор сыну, убившему отца.
Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.
Анастасия Шильвян, помощник председателя Мингорсуда:
На основании п.6 ч.2 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Напомним, обгоревшие останки мужчины были обнаружены в лесополосе одного из районов Минской области в конце июня 2017 года. Кострище обнаружил прохожий. Личность погибшего была установлена.
Оказалось, что убийство совершил 30-летний сын погибшего. Преступление произошло из-за личных неприязненных отношений между отцом и сыном. Трагедия произошла в результате конфликта: сын убил отца, а его труп сжег.
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