В Минске мужчину приговорили к 18 годам колонии за жестокое убийство отца

Новости Беларуси. 5 марта судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор сыну, убившему отца.

Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.

Анастасия Шильвян, помощник председателя Мингорсуда:

На основании п.6 ч.2 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Напомним, обгоревшие останки мужчины были обнаружены в лесополосе одного из районов Минской области в конце июня 2017 года. Кострище обнаружил прохожий. Личность погибшего была установлена.

Оказалось, что убийство совершил 30-летний сын погибшего. Преступление произошло из-за личных неприязненных отношений между отцом и сыном. Трагедия произошла в результате конфликта: сын убил отца, а его труп сжег.

Жуткая история произошла в феврале нынешнего года в Пинске.