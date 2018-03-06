Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома

Новости Беларуси. В ночь на 25 февраля в одном из садовых товариществ города Волковыска загорелся дачный дом. Как сообщает УСК по Гродненской области, в доме никого не было, но огонь уничтожил почти всё имущество. После осмотра места инцидента главной версией следствия стал поджог. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

При расследовании был установлен подозреваемый. Им оказался 26-летний житель Волковыска. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Устанавливается размер причиненного им материального ущерба для принятия мер по его возмещению.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области