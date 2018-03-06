Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома
Новости Беларуси. В ночь на 25 февраля в одном из садовых товариществ города Волковыска загорелся дачный дом.
Как сообщает УСК по Гродненской области, в доме никого не было, но огонь уничтожил почти всё имущество. После осмотра места инцидента главной версией следствия стал поджог. Возбуждено уголовное дело.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
При расследовании был установлен подозреваемый. Им оказался 26-летний житель Волковыска. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Устанавливается размер причиненного им материального ущерба для принятия мер по его возмещению.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Назначен ряд экспертиз.
Осенью прошлого года в Минске мужчина поджёг дверь квартиры своего знакомого.
Причиной поступка стала обида – здесь подробнее.