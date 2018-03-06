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Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома

06 марта 2018 11:27
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Новости Беларуси. В ночь на 25 февраля в одном из садовых товариществ города Волковыска загорелся дачный дом.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, в доме никого не было, но огонь уничтожил почти всё имущество. После осмотра места инцидента главной версией следствия стал поджог. Возбуждено уголовное дело.  

Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома-1

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

При расследовании был установлен подозреваемый. Им оказался 26-летний житель Волковыска. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.  

Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома-4

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:  
Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Устанавливается размер причиненного им материального ущерба для принятия мер по его возмещению.  

Житель Волковыска подозревается в поджоге дачного дома-7

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Назначен ряд экспертиз.  

Осенью прошлого года в Минске мужчина поджёг дверь квартиры своего знакомого.  

Причиной поступка стала обида – здесь подробнее.  

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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