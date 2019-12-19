Фуру от удара с легковым авто развернуло на МКАД

Новости Беларуси. Фура заблокировала движение на МКАД в результате ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на кольцевой произошла вечером 19 декабря в районе Ваупшасова. По предварительной информации, грузовик двигался в сторону улицы Скорины, когда столкнулся с легковушкой.