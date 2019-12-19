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Фуру от удара с легковым авто развернуло на МКАД

19 декабря 2019 15:50
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Новости Беларуси. Фура заблокировала движение на МКАД в результате ДТП,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фуру от удара с легковым авто развернуло на МКАД-1

Авария на кольцевой произошла вечером 19 декабря в районе Ваупшасова. По предварительной информации, грузовик двигался в сторону улицы Скорины, когда столкнулся с легковушкой.

Фуру от удара с легковым авто развернуло на МКАД-4

От удара фуру отбросило в отбойник и развернуло поперёк дороги. На этом участке мгновенно образовалась пробка от Ангарской до съезда на Липковскую. Никто не пострадал.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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