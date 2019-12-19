Фуру от удара с легковым авто развернуло на МКАД

Новости Беларуси. Фура заблокировала движение на МКАД в результате ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Фура заблокировала движение на МКАД в результате ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария на кольцевой произошла вечером 19 декабря в районе Ваупшасова. По предварительной информации, грузовик двигался в сторону улицы Скорины, когда столкнулся с легковушкой.
От удара фуру отбросило в отбойник и развернуло поперёк дороги. На этом участке мгновенно образовалась пробка от Ангарской до съезда на Липковскую. Никто не пострадал.