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В Гродно 69-летний мужчина уснул за рулём и попал в лобовое ДТП

28 ноября 2019 11:32
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Новости Беларуси. В Гродно произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 27 ноября. За рулем автомобиля Citroen находился 69-летний водитель. Он выехал на встречку, где произошло столкновение с Ford под управлением 45-летней женщины.  

По имеющейся информации мужчина мог уснуть за рулем.  

В Гродно 69-летний мужчина уснул за рулём и попал в лобовое ДТП-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

В результате аварии три человека – два водителя и пассажирка Citroen – были доставлены в больницу. После осмотра двух человек отпустили домой, а пассажирку, которая находилась на заднем сидении, госпитализировали.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На минувшей неделе в Гродненском районе мужчина съехал в кювет на самодельном тракторе – здесь подробнее.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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