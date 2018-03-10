В Пинске сотрудники ГАИ остановили Mazda с нетрезвой беременной женщиной за рулём

Новости Беларуси. В Пинске на улице Первомайской сотрудниками ГАИ была задержана нетрезвая беременная женщина.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, поздним вечером 9 марта правоохранители остановили Mazda с выключенными фарами. Водитель сама вышла навстречу инспектору.
Сотрудник ГАИ обратил внимание, что женщина была беременна. В дальнейшем выяснилось, что водитель находилась за рулём в нетрезвом виде (2,7 промилле).
Задержанной оказалась 34-летняя жительница Пинского района. Гражданка ехала домой из клуба, в котором отмечала с подругами Международный женский день.
Отмечается, что задержанная на 20 неделе беременности.
Летом прошлого года сотрудники ГАИ потребовали водителя остановить BMW.
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