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В Пинске сотрудники ГАИ остановили Mazda с нетрезвой беременной женщиной за рулём

10 марта 2018 13:59
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Новости Беларуси. В Пинске на улице Первомайской сотрудниками ГАИ была задержана нетрезвая беременная женщина.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, поздним вечером 9 марта правоохранители остановили Mazda с выключенными фарами. Водитель сама вышла навстречу инспектору.  

Сотрудник ГАИ обратил внимание, что женщина была беременна. В дальнейшем выяснилось, что водитель находилась за рулём в нетрезвом виде (2,7 промилле).  

Задержанной оказалась 34-летняя жительница Пинского района. Гражданка ехала домой из клуба, в котором отмечала с подругами Международный женский день.  

Отмечается, что задержанная на 20 неделе беременности.  

Летом прошлого года сотрудники ГАИ потребовали водителя остановить BMW.  

При задержании мужчина покусал инспектора – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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