В Пинске сотрудники ГАИ остановили Mazda с нетрезвой беременной женщиной за рулём

Новости Беларуси. В Пинске на улице Первомайской сотрудниками ГАИ была задержана нетрезвая беременная женщина.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, поздним вечером 9 марта правоохранители остановили Mazda с выключенными фарами. Водитель сама вышла навстречу инспектору.

Сотрудник ГАИ обратил внимание, что женщина была беременна. В дальнейшем выяснилось, что водитель находилась за рулём в нетрезвом виде (2,7 промилле).

Задержанной оказалась 34-летняя жительница Пинского района. Гражданка ехала домой из клуба, в котором отмечала с подругами Международный женский день.

Отмечается, что задержанная на 20 неделе беременности.

Летом прошлого года сотрудники ГАИ потребовали водителя остановить BMW.