30-летний водитель Audi врезался в телегу и сбежал: возчик погиб

Новости Беларуси. В Крупском районе пьяный водитель врезался в телегу и сбежал. Возчик погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги

Авария произошла днем ​​в деревне Большие Жаберичи. По предварительной информации, за рулем находился 30-летний мужчина. Однако далеко убежать он не смог: серез 40 минут его задержали в соседней деревне. Медицинский осмотр подтвердил водитель был в состоянии алкогольного опьянения.