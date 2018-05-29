30-летний водитель Audi врезался в телегу и сбежал: возчик погиб

Новости Беларуси. В Крупском районе пьяный водитель врезался в телегу и сбежал. Возчик погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги
Новости Беларуси. В Крупском районе пьяный водитель врезался в телегу и сбежал. Возчик погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги
Авария произошла днем в деревне Большие Жаберичи. По предварительной информации, за рулем находился 30-летний мужчина. Однако далеко убежать он не смог: серез 40 минут его задержали в соседней деревне. Медицинский осмотр подтвердил водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что он вместе с другом, которому и принадлежало авто, решили продолжить застолье и отправились к родственникам. По дороге и произошло смертельное ДТП. Жертвой водителя стал 59-летний мужчина, который управлял повозкой. Возбуждено уголовное дело.