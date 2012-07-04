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В Гродно два автомобиля сгорели от удара молнии?

04 июля 2012 15:54
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Новости Беларуси. В ночь со вторника на среду в микрорайоне Южный сгорели два автомобиля, стоящие на парковке. Первым загорелся автомобиль Opel Zafira. После чего огонь перекинулся на рядом стоящую Audi. Ночью в Гродно была гроза, в МЧС не отририцают вероятность того, что причиной возгорания могло стать попадание молнии в СВ-антенну, установленную на Opel.

Автомобили выгорели до основания и восстановлению не подлежат, -  сообщили ctv.by в Гродненском областном управлении МЧС.

Причиной возгорания могло стать попадание молнии в CB-антенну, установленную на Opel. Спасатели рекомендуют автовладельцам снимать антенны, услышав о грозовом предупрежлении.

# Аварии # Удар молнии

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