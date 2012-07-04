В Витебске на вокзале задержаны валютчики, деньги изъяты

Новости Беларуси. 1 июля в 19.00 в здании ж.д. вокзала станции Витебск сотрудниками транспортной милиции задержаны: неработающая местная жительница 1965 г.р. и житель деревни Бабиничи Витебского района 1989 г.р., плиточник, которые между собой осуществляли обмен 80.000 рублей НБ РБ на 10 долларов США, не имея на то специального разрешения, чем нарушили установленный порядок проведения валютных операций. Всего изъято 4.464.130 рублей НБ РБ, 106 долларов США.

2 июля там же задержаны: неработающая местная жительница 1959 г.р. и неработающий житель деревни Прудники Докшицкого района 1981 г.р., которые между собой осуществляли обмен 1.000 рублей ЦБ РФ на 254.000 рублей НБ РБ, не имея на то специального разрешения, чем нарушили установленный порядок проведения валютных операций. Денежные купюры изъяты,

В отношении задержанных составлены протоколы по ч.1 ст.11.2 КоАП.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Происшествия на транспорте в Беларуси 1-3 июля