Брестский ж/д вокзал заминировал телефонный террорист, желающий поговорить с руководством страны

Новости Беларуси. 1 июля в Брестский ОВДТ по телефону от главного специалиста юридического отдела Брестского облисполкома поступило сообщение о том, что в 10.40 к ним по мобильному телефону позвонил неизвестный мужчина, представившийся индивидуальным предпринимателем из Дрогичина. В процессе разговора мужчина попросил, чтобы его по телефонной связи связали с руководством страны или председателем облисполкома по личному вопросу, после чего сообщил, что на ж.д. вокзале станции Брест - Центральный заложено взрывное устройство.

В ходе проведённого комплекса мероприятий взрывное устройство не обнаружено, информация не подтвердилась. Из здания ж.д. вокзала проводилась эвакуация пассажиров и работников вокзала (всего 117 человек). Задержки в движении поездов не было. В 12.30 по месту жительства в Дрогичине задержан 53-летний мужчина, который помещен на излечение в психиатрическую больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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