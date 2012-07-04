Сотрудник агрокомбината «Снов», ранее судимый за убийство, украл видеокамеру с ж/д станции под Барановичами

Новости Беларуси. 1 июля благодаря вниманию билетного кассира станции Погорельцы Белорусской железной дороги, сотрудникам транспортной милиции Барановичей в течении трех часов удалось установить и задержать вора, похитившего камеру наружного видеонаблюдения на самой станции.

Сообщение о правонарушении в оперативно-дежурную службу Барановичского ОВД на транспорте поступило в 17 часов 35 минут. Кассирша рассказала, что кража могла произойти в период с 19.00 30 июня до 08.00 1 июля, когда монитор, на который выходит сигнал видеосвязи, оставался без внимания. В это время кассирша осуществляла продажу билетов из другой кассы вокзала. Похищая аппаратуру, вор не учел, что все его действия фиксируются этой же камерой. На просматриваемых записях работница железной дороги узнала в подозреваемом мужчине пассажира, который практически ежедневно приобретал проездные билеты от станции Погорельцы до Барановичей. Это позволило милиционерам-транспортникам в течении нескольких часов провести необходимые оперативно-розыскные мероприятии, чтобы установить и задержать злоумышленника.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Барановичей, который работал оператором СПК агрокомбинат «Снов» в Несвижском районе. Мужчина был удивлен быстротой реагирования на сигнал о происшествии. Похищенную камеру вор не успел продать и хранил ее у себя дома. С его слов, он совершил хищение за два часа до прибытия ожидаемой электрички. Подставив найденную им доску к стене, он забрался к фасаду и с помощью собственных ключей открутил крепление, сняв аппаратуру. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы происшествия. Кроме того, оценивается ущерб, причиненный Барановичской дистанции сигнализации. От него будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен подозреваемый: к уголовной (ст.205 УК) или административной (ст.10.5 КоАП).

Известно, что вор ранее судим за убийство.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Происшествия на транспорте в Беларуси 1-3 июля