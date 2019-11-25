В Гродненском районе мужчина съехал в кювет на самодельном тракторе

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Рынковцы 34-летний местный житель двигался по дороге на тракторе. В какой-то момент транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Новости Беларуси. 23 ноября около двух часов дня в Гродненском районе перевернулся самодельный трактор с прицепом.

Водитель получил открытую ЧМТ и был доставлен в больницу. На следующий день пациент скончался.

У мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории, а трактор не был зарегистрирован.

На прошлой неделе в Могилёвском районе столкнулись микроавтобус и трактор.