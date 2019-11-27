«Спустя минут 5 списали все деньги». Как воруют телефонные мошенники в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – вишинга. Только за последнюю неделю более 100 новых случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники представляются работниками банка и под различными предлогами просят предоставить им информацию о банковской платежной карточке либо другие данные клиента. Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко о том, во сколько может обойтись такой разговор. По понятным причинам Максим просит не показывать его лицо и не называть фамилию. Последняя откровенность о его личных данных стоила ему приличной суммы с карты. Доверился, казалось бы, сотруднику банка.

Им нужен был идентификационный номер паспорта. Я его сообщил, о чем и жалею. После этого заметил, что с моей карты были списаны денежные средства. А вот еще одна история. Владислав продавал старый ноутбук, хотел купить новый. Но попался интернет-мошенникам.

Владислав Кунейко, потерпевший:

Пришла ссылка, я перешел по ней. Ссылка была как будто вход в интернет-банкинг. Написано было «введите номер телефона». Я ввел. Сайт выдал ошибку: «на сайте проводятся работы». Спустя минут пять у меня списали все деньги. Схема как под копирку. Главная цель мошенников – любыми путями заполучить данные банковских карт. Они звонят, представляются сотрудниками колл-центров и сразу выбивают почву из-под ног, пугают жертву. Уверяют, что прямо сейчас с банковский карты совершается нелегальная операция, ее надо срочно остановить. Нужны только номера карты, паспорта, секретный код.

­­­– Я ничего такого не проводил.

– В таком случае я понимаю, что по отношению к вам как к клиенту нашего банка производят мошеннические действия. В таком случае вам нужно зафиксировать несанкционированных вход мошенников в ваш личный кабинет. Смотрите, Павел Николаевич. Денежные средства до получателя не дошли, они были переведены на временную ячейку хранения нашего банка на 15 минут для того, чтобы вас обезопасить. Звонят с номеров, похожих на банковские. Слышен даже шум, как будто на проводе действительно диспетчер кол-центра. Чудеса техники 21 века – мошенники пользуются программами-анонимайзерами. Информацию о личных данных соберают в соцсетях.

Сергей Майсейшин, начальник отдела Национального банка Беларуси:

В любом случае это нехарактерные действия для сотрудника банка. Сотрудник банка не будет ни в коем случае звонить клиенту и уточнять у него ПИН-коды, какие-то коды, приходящие на телефонный номер абонента либо какую-то другую конфиденциальную информацию. При звонке сотрудник банка всегда знает необходимую ему информацию. Как только у вас начинают уточнять подобную информацию, мы рекомендуем завершить звонок и перезвонить на официальный номер банка, указанный на сайте.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Мы решили провести эсперимент на доверчивость белорусов. Нашли данные на страничке в одной из соцсетей, сейчас позвоним. Здравствуйте, это вас беспокоят из банка. Совершали ли вы крупную операцию по карте буквально только что? Уже на первой минуте разговора собеседница согласилась назвать данные карты.

­– Да-да, минутку, сейчас я только карточку быстро найду. Так, минутку. 013…

– Мария, спасибо большое. Не надо сообщать нам данные. Это «Столичное телевидение», мы проводим эсперимент на доверчиворсть белорусов. К сожалению, вы оказались доверчивым клиентом банка.

– Ох!

– Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные вашей карты.

– Спасибо большое. Буду знать.

Повторение такого опыта небезопасно. Намеренный или даже в качестве розыгрыша, звонок может ударить по карману – грозит административной ответственностью. А если диалог закончится хищением денежных средств, то мошенник получит реальный срок и отправится туда, откуда звонить сложнее.