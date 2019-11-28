В Марьиной Горке на стройке погиб 52-летний рабочий

Новости Беларуси. В Марьиной Горке рабочий погиб на стройке.
По информации МЧС, происшествие случилось 27 ноября на стройке бассейна.
При разгрузке из автомобиля башенным краном рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки. Они начали падать и травмировали 52-летнего электромонтера УП «СУ №20» ОАО «Минскпромстрой».
Одна из предполагаемых причин случившегося – нарушение правил техники безопасности пострадавшим.
На момент ЧП кран находился в технически исправном состоянии.
Участие в специальном расследовании несчастного случая примет представитель Минского областного управления Госпромнадзора.
В середине ноября в Минске погиб рабочий. На него упал рукав для сброса строительного мусора – читать далее.