В Гродно 38-летний каменщик упал с высоты и погиб

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели строителя в Гродно.
По информации Следственного комитета, правоохранители получили сообщение о том, что при падении с высоты погиб 38-летний каменщик. Он работал на строительстве многоквартирного дома.
Проводится осмотр места происшествия.
Опрашиваются очевидцы. Проводятся иные проверочные и процессуальные действия для установления причин и условий, способствовавших смертельному травмированию.
По результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся.
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