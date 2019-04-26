В Гродно 38-летний каменщик упал с высоты и погиб

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели строителя в Гродно.

По информации Следственного комитета, правоохранители получили сообщение о том, что при падении с высоты погиб 38-летний каменщик. Он работал на строительстве многоквартирного дома.

Проводится осмотр места происшествия.