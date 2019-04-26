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В Гродно 38-летний каменщик упал с высоты и погиб

26 апреля 2019 09:21
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Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели строителя в Гродно.  

По информации Следственного комитета, правоохранители получили сообщение о том, что при падении с высоты погиб 38-летний каменщик. Он работал на строительстве многоквартирного дома.  

Проводится осмотр места происшествия.  

В Гродно 38-летний каменщик упал с высоты и погиб-1

Фото: СК  

Опрашиваются очевидцы. Проводятся иные проверочные и процессуальные действия для установления причин и условий, способствовавших смертельному травмированию.  

По результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся. 

В начале апреля на ферме в Копыльском районе погиб упавший с 7 метров рабочий (читать далее).  

# Гибель рабочего # происшествия

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