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В Минском районе произошло возгорание леса

25 апреля 2019 19:10
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Новости Беларуси. Около деревни Валерьяново Минского района произошло возгорание леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе произошло возгорание леса-1

Сразу после сообщения о пожаре на место выехало 12 единиц специализированной техники МЧС. Через 50 минут возгорание было локализовано. Пострадавших нет.

В Минском районе произошло возгорание леса-4

В связи с засушливой погодой спасатели советуют быть особенно осторожными при использовании открытого огня. В ветреную погоду запрещается разводить костры.

В Минской области введён запрет на посещение леса

В Минском районе произошло возгорание леса-7

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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