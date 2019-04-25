В Минском районе произошло возгорание леса

Новости Беларуси. Около деревни Валерьяново Минского района произошло возгорание леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Около деревни Валерьяново Минского района произошло возгорание леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сразу после сообщения о пожаре на место выехало 12 единиц специализированной техники МЧС. Через 50 минут возгорание было локализовано. Пострадавших нет.
В связи с засушливой погодой спасатели советуют быть особенно осторожными при использовании открытого огня. В ветреную погоду запрещается разводить костры.