Прямой эфир

В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы

25 апреля 2019 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП на трассе М1 в Борисовском районе. Автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы-1


От удара спецтехника съехала в кювет и перевернулась. Двое дорожников, которые находились в кабине, получили травмы. Водитель фуры не пострадал.

В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы-3

В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы-5

В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс 
25 апреля 2019 19:04

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс 

Вынесен приговор родственнице 4-летнего ребёнка, погибшего в Светлогорске
25 апреля 2019 13:02

Вынесен приговор родственнице 4-летнего ребёнка, погибшего в Светлогорске

В Полоцком районе опрокинулся Hyundai. Пострадала женщина
25 апреля 2019 11:41

В Полоцком районе опрокинулся Hyundai. Пострадала женщина