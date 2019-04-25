Новости Беларуси. ДТП на трассе М1 в Борисовском районе. Автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на трассе М1 в Борисовском районе. Автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От удара спецтехника съехала в кювет и перевернулась. Двое дорожников, которые находились в кабине, получили травмы. Водитель фуры не пострадал.