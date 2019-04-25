Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс 

Новости Беларуси. Третьи сутки продолжается пожар в крупнейшем лесоболотном комплексе Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его часто называют легкими континента. Сейчас они окутаны дымом. Площадь возгорания достигла 200 гектаров. Тушение осложняется труднодоступностью территорий, поэтому вторые сутки работает авиация МЧС. В небе вертолеты. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 210 человек. Подробнее из Столинского райнона корреспондент Александр Добриян.

Огонь пришел с территории Украины. Пожар фронтом более километра пересек белорусскую границу еще 23 апреля. С тех пор лесная охрана ведет бой в круглосуточном режиме. Ситуация на болотах меняется ежечасно.

Алексей Прокопов, генеральный директор Брестского лесохозяйственного объединения:

Ветер туда был, когда облет делали, а теперь назад. И зашел в тыл. Люди стояли здесь.

Алексей Прокопов говорит: за два дня успел поспать целых три часа. Его подчиненные не больше. Отсутвие паводка на Полесье в 2019 году не сулило лесной охране ничего хорошего. Болота, каналы, лесные озера – воды нет нигде. В условиях безводья главное оружие людей – ранцевые огнетушители. Они помогают сбить огонь на земле и держать фронт расходуя минимум воды.

Николай Кривицкий, лесник Белоозерского лесничества:

Вторые сутки работаем. Сложно. Воздуха мало. Дым постоянно, нечем дышать.

Когда огонь везде, дым – не главная опасность.

Александр Добриян, СТВ:

Задачу людей существенно осложняет довольно сильный ветер. Сейчас мы наблюдаем горение внизу, но уже в следующий момент ветер может поднять огонь в кроны деревьев. И тогда скорость перемещения пожара возрастает до 20 метров в секунду.

На тушении пожара задействовано более 200 человек. Лесники и спасатели прибыли со всей Брестской области.

В поддержку «пехоте» – танки лесной охраны. Вездеходы незаменимы в болотистной местности. Траки выдавливают на мшистой поверхности заградительные полосы, а на борт можно взять до 1,5 тонн воды.

Дмитрий Бакунец, главный лесничий Полесского лесхоза:

Для работы на болоте необходим. Он оттаптывает болото, загоняет мхи в воду и останавливает огонь.

Полееский лесхоз – уникальный для Беларуси, на его территории нет ни одного населенного пункта. Раньше здесь был полигон военно-воздушных сил. Теперь крупнейший в Европе комплекс верховых болот получил статус природного заказника «Ольманские болота».

Дороги здесь практически отсутствуют. Добраться до очага пожара часто можно только по воздуху. Спустя годы авиация снова над полигоном. На этот раз вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Два МИ-8 безостановочно льют воду на наиболее стратигических направлениях.

Геннадий Ласута, заместитель министра МЧС Беларуси:

Ситуация находится под полным контролем. Основная сложность связана с засушливой погодой. Очень сильный ветер, особенно вчера был. Важный фактор – труднодоступность, это Ольманские болота. Использование авиации серьезно способствует локализации.

Первые лесные пожары на юге страны произошли необычно рано, еще в феврале. 24 апреля одновременно в Беларуси тушили сразу три крупных пожара: 200 гектаров Ольманских болот, 150 гектаров леса в Наровлянском районе. И даже традиционно более благополучная в пожароопасном плане Гродненская область, и та попала в сводки.

В приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно – Гожа – граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».

Александр Ясев, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Самый серьезный вопрос – это то, что было шквалистое усиление ветра. И даже когда возгорание было ликвидировано по кромке низового пожара, при порыве ветра все возобновлялось, с новой силой разгоралось. О причинах говорить пока рано, этим занимается Следственный комитет.