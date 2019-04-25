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Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс 

25 апреля 2019 19:04
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Новости Беларуси. Третьи сутки продолжается пожар в крупнейшем лесоболотном комплексе Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -1

Его часто называют легкими континента. Сейчас они окутаны дымом. Площадь возгорания достигла 200 гектаров. Тушение осложняется труднодоступностью территорий, поэтому вторые сутки работает авиация МЧС. В небе вертолеты. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 210 человек. Подробнее из Столинского райнона корреспондент Александр Добриян.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -4

Огонь пришел с территории Украины. Пожар фронтом более километра пересек белорусскую границу еще 23 апреля. С тех пор лесная охрана ведет бой в круглосуточном режиме. Ситуация на болотах меняется ежечасно. 

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -7

Алексей Прокопов, генеральный директор Брестского лесохозяйственного объединения:
Ветер туда был, когда облет делали, а теперь назад. И зашел в тыл. Люди стояли здесь.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -10

Алексей Прокопов говорит: за два дня успел поспать целых три часа. Его подчиненные не больше. Отсутвие паводка на Полесье в 2019 году не сулило лесной охране ничего хорошего. Болота, каналы, лесные озера – воды нет нигде. В условиях безводья главное оружие людей – ранцевые огнетушители. Они помогают сбить огонь на земле и держать фронт расходуя минимум воды.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -13

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -15

Николай Кривицкий, лесник Белоозерского лесничества:
Вторые сутки работаем. Сложно. Воздуха мало. Дым постоянно, нечем дышать.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -18

Когда огонь везде, дым – не главная опасность.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -21

Александр Добриян, СТВ:
Задачу людей существенно осложняет довольно сильный ветер. Сейчас мы наблюдаем горение внизу, но уже в следующий момент ветер может поднять огонь в кроны деревьев. И тогда скорость перемещения пожара возрастает до 20 метров в секунду.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -24

На тушении пожара задействовано более 200 человек. Лесники и спасатели прибыли со всей Брестской области. 

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -27

В поддержку «пехоте» – танки лесной охраны. Вездеходы незаменимы в болотистной местности. Траки выдавливают на мшистой поверхности заградительные полосы, а на борт можно взять до 1,5 тонн воды. 

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -30

Дмитрий Бакунец, главный лесничий Полесского лесхоза:
Для работы на болоте необходим. Он оттаптывает болото, загоняет мхи в воду и останавливает огонь.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -33

Полееский лесхоз – уникальный для Беларуси, на его территории нет ни одного населенного пункта. Раньше здесь был полигон военно-воздушных сил. Теперь крупнейший в Европе комплекс верховых болот получил статус природного заказника «Ольманские болота».

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -36

Дороги здесь практически отсутствуют. Добраться до очага пожара часто можно только по воздуху. Спустя годы авиация снова над полигоном. На этот раз вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -39

Два МИ-8 безостановочно льют воду на наиболее стратигических направлениях.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -42

Геннадий Ласута, заместитель министра МЧС Беларуси:
Ситуация находится под полным контролем. Основная сложность связана с засушливой погодой. Очень сильный ветер, особенно вчера был. Важный фактор  труднодоступность, это Ольманские болота. Использование авиации серьезно способствует локализации.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -45

Первые лесные пожары на юге страны произошли необычно рано, еще в феврале. 24 апреля одновременно в Беларуси тушили сразу три крупных пожара: 200 гектаров Ольманских болот, 150 гектаров леса в Наровлянском районе. И даже  традиционно более благополучная в пожароопасном плане Гродненская область, и та попала в сводки.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -48

В приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно – Гожа – граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -51

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -53

Александр Ясев, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Самый серьезный вопрос – это то, что было шквалистое усиление ветра. И даже когда возгорание было ликвидировано по кромке низового пожара, при порыве ветра все возобновлялось, с новой силой разгоралось. О причинах говорить пока рано, этим занимается Следственный комитет.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -56

С 25 апреля в 11 районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов. Региону присвоен 4-й класс пожарной опасности. Тем временем к территории Беларуси с юга приближается еще два крупных пожара. На границе Брестской области огонь ожидают уже в ближайшие сутки.

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -59

Ольманы в огне. В Беларуси третьи сутки горит крупнейший европейский лесоболотный комплекс -61

# Пожар # происшествия # Алексей Прокопов # Николай Кривицкий # Дмитрий Бакунец # Геннадий Ласута # Александр Ясев # Фотофакт

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